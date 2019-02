Tav, Di Maio: 'Finché M5s è al governo non ha futuro'

Governo ai ferri corti su Tav e Consob. 'Finchè saremo noi al governo, la Tav non avrà futuro. Sono le peggiori lobby quelle che la vogliono', taglia corto Di Maio che, in campagna elettorale in Abruzzo, propone all'Anci un tavolo per varare un decreto accelera-cantieri.

Sul fronte della Commissione di vigilanza sulla Borsa, il presidente dell'Antimafia Morra, anche lui dei 5Stelle, boccia la candidatura del ministro Savona, attribuita al presidente del Consiglio Conte. 'Perché perdere un buon ministro ed impantanare la Consob in un'ipotesi di assai dubbia percorribilità giuridica?', twitta. 'Il candidato di un coraggioso governo del cambiamento è dal 14 novembre uno solo: Minenna'.

"Fino a quando ci sarà il M5S al Governo, per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia e non ha futuro", ha detto da Penne il vicepremier Luigi Di Maio, a sostegno della candidata presidente del M5S, Sara Marcozzi, per le elezioni regionali del 10 febbraio.

"Le peggiori lobby di questo Paese - ha affermato - vogliono che si inizi a fare la Tav Torino-Lione che è a zero come cantiere. Quando tutti quei signori che hanno sostenuto l'opera come Renzi e Berlusconi stanno da una parte, il M5S sta dall'altra, ovvero dalla parte delle opere utili, come quella di una nuova metropolitana a Torino, una linea Roma-Pescara, una linea Roma-Matera, una linea Tav Palermo-Catania. Cioè dalla parte delle opere da fare. Quando quei signori dei grandi potentati economici che hanno ridotto questo Paese in queste condizioni cominciano a tifare per un'opera inutile come la Torino-Lione il M5S sta dall'altra parte".

"Sono d'accordo sul velocizzare i cantieri: ho visto tanti appelli e io propongo subito un tavolo con l'associazione nazionale costruttori italiani per scrivere un decreto legge che velocizzi le procedure dei cantieri. Non possiamo smantellare il codice degli appalti con una legge ordinario. Dobbiamo farlo con urgenza. Acceleriamo i cantieri: non sono chiusi, semmai sono lenti, ma sono tutti aperti e stanno funzionando".