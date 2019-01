"Da Macron aspetto una risposta nei fatti. Dimostri di essere un presidente amico dell'Italia e rimandi indietro diversi terroristi condannati all'ergastolo come assassini". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un'intervista radiofonica a RTL. "Noi stiamo ultimando la lista dei terroristi che girano da decenni in Francia", ha sottolineato aggiungendo che "chi di dovere sta lavorando per riportare in Italia questi infami". (