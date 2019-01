Semplificazioni: dubbi del Colle, verso il taglio degli emendamenti

Il decreto legge sulle Semplificazioni dovrebbe essere 'asciugato' con un taglio, per ragioni di inammissibilità, di molti emendamenti già approvati dalle commissioni del Senato. Secondo quanto si apprende, infatti, il Quirinale ha avanzato delle perplessità sulla natura 'omnibus' del provvedimento e sui rischi che questo comporterebbe. Il testo è all'esame dell'Aula del Senato.

Durante l'esame nelle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato sono stati approvati un'ottantina di emendamenti su argomenti molto diversi fra loro. E questa sarebbe la ragione che renderebbe necessaria una sforbiciata a molte norme per evitare un testo eccessivamente disomogeneo. Tra quelle che dovrebbero essere salvate, secondo gli auspici della maggioranza, le novità sulle trivelle e l'idroelettrico, il congelamento del raddoppio dell'Ires sul no profit, le misure sugli Ncc, i fondi per le famiglie delle vittime di Rigopiano, il pieno ripristino delle risorse Imu-tasi per i Comuni nonché le novità sull'etichettatura dei prodotti alimentari.

Intanto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il cosiddetto 'decretone'. A breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. "Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decretone che contiene il Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Bentornato Stato Sociale! Ora aspetto il momento in cui, grazie al lavoro di deputati e senatori, firmerà la legge con cui taglieremo lo stipendio di tutti i parlamentari e finalmente potremo dire 'addio privilegi'!". Così Luigi Di Maio in un post dove commenta: "Il 2019 sarà un grande anno!".