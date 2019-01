Tav: Salvini: "Va fatta". Ma M5S: "Se i costi saranno superiori ai benefici non si farà"

"La Tav va fatta: costa piu' non farla che farla, spero arrivi questo benedetto studio costi-benefici di cui io non ho visto neanche una pagina". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, al programma 'Povera Patria' in onda domani su Rai2 in seconda serata.

"Se i costi saranno superiori ai benefici la Tav non si farà. Non per fare il rispetto a qualcuno ma per fare gli interessi di tutti gli italiani". Così, fonti parlamentari del M5S, intervengono nel dibattito sulla Torino-Lione. "Abbiamo il dovere di utilizzare i soldi dei cittadini con la diligenza del buon padre di famiglia", ribadiscono le stesse fonti.