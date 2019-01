Di Maio contro Macron: sfrutta l'Africa, servono sanzioni Ue

"Ci sono decine di stati africani in cui la Francia stampa una propria moneta, il franco delle colonie, e con quella moneta si finanzia il debito pubblico francese. Macron prima ci fa la morale e poi continua a finanziare il debito pubblico con i soldi con cui sfrutta i paesi africani". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, a margine della tappa di Avezzano del tour elettorale per sostenere il candidato presidente del M5S, Sara Marcozzi, per le regionali del prossimo 10 febbraio.

"Se vogliamo fermare le partenze - ha spiegato il vicepremier Luigi Di Maio - cominciamo ad affrontare questo tema e cominciamo a farlo anche all'Onu, non solo in sede di Unione Europea".

"E l'Italia si deve far sentire - ha aggiunto - ed è per questo che nelle prossime settimane ci sarà una iniziativa parlamentare del M5S che impegnerà sia il Governo italiano sia le istituzioni europee, sia tutte le istituzioni diplomatiche sovranazionali, a iniziare a sanzionare quei paesi che non decolonizzano l'Africa, perché quello che sta succedendo nel Mediterraneo è frutto delle azioni di alcuni paesi che poi ci fanno pure la morale".

Stabilizzeremo i 10 mila 'navigator' - "Assumeremo subito 10 mila navigator, che sono i tutor del reddito di cittadinanza. Li assumeremo subito, faremo dei colloqui, con l'impegno di stabilizzarli con un contratto che riguarda la collaborazione con l'agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro "(Anpal). Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e delle politiche sociali, Luigi Di Maio, ad Avezzano nell'ambito di un incontro con i candidati alle elezioni regionali abruzzesi previste per il 10 febbraio prossimo. "Queste 10 mila assunzioni che si divideranno in quattromila per le regioni e seimila per lo Stato centrale - ha specificato il Ministro - ci consentiranno di gestire le assunzioni nelle aziende di chi prende il reddito, ma anche di aprire un'azienda perché chi prende il reddito e apre un'azienda ha sei mesi per 780 euro di assegno per avviare la propria azienda".