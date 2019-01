Riscatto laurea, le novità nel decretone del governo

Riscatto laurea: arriva lo sconto degli anni dell'università per gli under 45, che abbiano iniziato a lavorare dopo il 1996 e ricadono quindi per intero nel regime contributivo. Lo prevede il decretone su reddito e pensioni per agevolare i giovani con carriere discontinue a 'coprire' buchi contributivi con costi limitati. Si prevede che si possano riscattare fino a 5 anni con un versamento minimo.

"Non c'è nessun adeguamento alla speranza di vita, c'è la possibilità di riscattare in maniera agevolata gli anni della laurea, sono tutelati i comparti delle forze dell'ordine". ha detto vicepremier Matteo Salvini illustrando quota 100 in conferenza stampa.

Lo sconto per riscattare gli anni universitari "sarà del 30%" ha precisato il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, nel corso della trasmissione 'Porta a porta'.