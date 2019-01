Battisti: Francia, esamineremo altre richieste dall'Italia

Non ci sono al momento domande di estradizione di altri rifugiati in Francia, "quelle che saranno ricevute prossimamente da parte delle autorità italiane le analizzeremo in modo approfondito, caso per caso, come abbiamo fatto negli ultimi 15 anni": lo ha detto all'ANSA un portavoce della ministra della Giustizia francese, Nicole Belloubet, rispondendo a una domanda su possibili future richieste di estradizione da Roma. "Al momento - ha precisato il portavoce - non abbiamo liste di persone coinvolte".

"Tutte le richieste - prosegue il portavoce della ministra Belloubet - sono oggetto di valutazione caso per caso. Il ministero della Giustizia verifica in particolare, prima della trasmissione della richiesta di estradizione alle autorità giudiziarie francesi per l'esecuzione, la regolarità della richiesta, in particolare riguardo alla prescrizione dei fatti e al carattere politico del reato".

Prima visita di un difensore in carcere - Prima visita in carcere a Massama (Oristano) per Cesare Battisti. Secondo quanto apprende l'ANSA questa mattina l'ex terrorista, che si trova nell'istituto sardo, hs incontrato il suo avvocato, arrivato per il colloquio.