Forum all'ANSA con il sindaco di Milano Giuseppe Sala

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, incontrerà martedì 15 gennaio i giornalisti dell'ANSA in un forum che si svolgerà nella redazione di Roma a partire dalle 14. Sala sarà intervistato dal direttore Luigi Contu, e da giornalisti di varie redazione sui temi dello sviluppo, della sicurezza e della mobilità e su altri problemi o argomenti riguardanti la metropoli e più in generale la politica. L' incontro è il primo di una serie dedicata ai sindaci delle grandi città e ai temi delle realtà del territorio. Nelle prossime settimane, tra gli altri, sarà la volta di Virginia Raggi, Chiara Appendino e Luigi De Magistris. Il forum sarà seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook di ANSA e su Ansa.it.