Papa ai genitori: 'Non litigate mai davanti ai bambini'

"Io mi permetto un consiglio, scusatemi, ma vi consiglio: mai litigate davanti ai bambini, mai". Lo ha detto papa Francesco nell'omelia, pronunciata interamente 'a braccio', della messa nella Cappella Sistina in cui amministra il battesimo a 27 neonati.

"E' normale che gli sposi litighino, è normale, sarebbe strano di no - ha proseguito il Pontefice -. Fatelo, ma che loro non sentano, che loro non vedano. Voi non sapete l'angoscia che riceve un bambino quando vede litigare i genitori". "Per questo mi permetto un consiglio che vi aiuterà a trasmettere la fede - ha ribadito -. E' cattivo litigare? Ma non sempre, è normale, ma che non vedano i bambini, che non sentano, per l'angoscia".