M5s-Lega, rinviare scelte su Global Compact. Sì dell'Aula alla mozione

Sì dell'Aula della Camera alla mozione di maggioranza in materia di Global compact, che impegna il governo a "rinviare la decisione in merito all'adesione dell'Italia" al 'Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare', presentato come la più ampia iniziativa strategica di revisione dei flussi migratori e della loro gestione. Bocciate, invece, tutte le altre mozioni, che prevedevano di impegnare il governo da subito a sottoscrivere o meno l'accordo.

Fico, sedersi a quel tavolo - "Patto globale per le migrazioni, questa é la traduzione di Global Compact: siccome l'immigrazione é una problematica globale per forza dobbiamo sederci al tavolo con tutti Paesi del mondo, specie quelli da cui partono i migranti, per affrontare la problematica".