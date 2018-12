Salvini: 'Bloccare l'adeguamento delle pensioni sopra i 5 mila euro. Io favorevole alla Tav'

"Bloccare l'adeguamento alle pensioni exra-ricche almeno dai 5 mila euro in su. La via più giusta è bloccare adeguamento a pensione alte non coperte dai contributi; una pensione da 2,500 euro non è alta". Lo ha detto Matteo Salvini a Lucia Annunziata su Rai 3 che gli chiedeva di un taglio del 40% annunciato da Di Maio. "Il taglio delle pensioni è un simbolo, è un segno di equità sociale e di giustizia".

"Sono favorevole a nuove opere e infrastrutture da nord a sud, l'Italia ha bisogno di crescere, sono favorevole alla Tav, ha detto in un altro passaggio. Poi c'è un contratto di Governo, stiamo aspettando il rapporto sulla TAV e sui costi, vedremo.. io sono sempre per andare avanti". Così Matteo Salvini sulla Tav da Lucia Annunziata su Rai 3.

Ieri la manifestazione No Tav a Torino durante la quale è stato chiesto a M5s di battersi nel governo per bloccare l'opera.

"Noi non vogliamo uscire da niente, vogliamo stare dentro e cambiare le regole dell'Ue che colpiscono tanti, è come un'assemblea di condominio. Io non sfascio il condominio ma cambio l'amministratore". "Si cresce si cambia si ascolta e si migliora", ha risposto Matteo Salvini ad una domanda della Annunziata. "E' una fase in cui prevalgono buon senso e concretezza", ha concluso rispondendo ad una domanda su se stesso.

"Gli italiani sono dei risparmiatori incredibili: io non vorrei che qualcuno voglia mettere mano sul risparmio e le case degli italiani mettendo una patrimoniale", ha detto Salvini. Alla domanda di Lucia Annunziata su chi potrebbe introdurre una patrimoniale, Salvini ha risposto: "Se qualcuno ti impone le sanzioni allora ti viene da dire metti la patrimoniale. Ma questa è la cosa più lontana dall'idea della Lega, ed è così anche per gli alleati di governo".