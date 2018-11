Manovra, Conte: 'Con Ue continuiamo approfondimenti'. Juncker: 'Non siamo in guerra'

Al Consiglio straordinario a Bruxelles "oggi si parla di Brexit", mentre sulla manovra "avremo sicuramente qualche scambio". Lo afferma il presidente del Consiglio Conte arrivando al Consiglio precisando che ieri con Juncker "c'è stato un clima molto sereno, di confronto, c'è un dialogo aperto". "Non abbiamo parlato di saldi finali", ha replicato il premier a chi gli chiedeva se si fosse discusso di numeri della manovra ma piuttosto delle "nostre riforme e del nostro piano".

VIDEO

Intanto Juncker ribadisce il dialogo: "Ho messo in chiaro ieri sera che non siamo in guerra con l'Italia". Juncker ha detto che la cena sulla manovra con il premier Conte che è stata "vivace e interessante". Al termine dell'incontro "abbiamo concordato di restare in contatto permanente per diminuire le divergenze di vedute tra la Commissione e l'Italia".