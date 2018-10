Toti: 'Con questi dirigenti non vinceremo più '

"Dopo aver detto per anni che volevamo cambiare l'Europa oggi FI si prepara a schierarsi con i difensori più ortodossi di quell'Europa che volevamo cambiare.

Temo che con questa classe dirigente non vinceremo più se non cambieremo totalmente l'impostazione". Lo scrive il governatore Giovanni Toti commentando i risultati delle elezioni in Trentino e pensando alle Europee 2019. "Se la classe dirigente di FI non si sveglierà, non ricorrerà a primarie aperte, non si allargherà alle liste civiche, non tornerà a ragionare sulla linea politica e sull'Europa, non vinceremo più".

"Forza Italia a Bolzano è stata votata da un elettore e mezzo su cento, a Trento da due elettori e mezzo su cento. Temo che non sia un campanello d'allarme, credo che sia la sirena di uno tsunami che potrebbe travolgerci nelle prossime competizioni elettorali e lo dico da tempo". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta i risultati delle elezioni provinciali in Trentino. "I nostri elettori non hanno capito il nostro gridare allo spread come salvatori della patria dopo aver detto tutta la vita che era un imbroglio - commenta -. Non hanno capito il nostro dibattito sulla legge di stabilità, il denunciare il 2,4% di deficit, invece di dibattere su come il 2,4% sarà speso. Io penso che questo Governo lo spenda male".