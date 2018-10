Risposta all'Ue, leale collaborazione ma deficit non cala

Una lettera puntuale. Per ribadire che l'Italia si muove nei confronti di Bruxelles con "spirito di leale e costruttiva collaborazione" ma ha bisogno di cambiare marcia per crescere davvero. Nella risposta che il governo si prepara a inviare alla Commissione Ue i rilievi sulla manovra verranno respinti al mittente, almeno per ora, spiegando che l'extradeficit non rappresenta poi uno sforamento così drammatico e serve a "investire sui diritti dei cittadini".

"La lettera di domani racconterà le ragioni della nostra manovra di bilancio e dirà anche che tra le clausole di salvaguardia, cioè i debiti che ci hanno lasciato i governi precedenti, è la minore crescita "con il deficit quest'anno partivamo dal 2%", quindi lo sforamento è solo dello "0,4%". Così il vicepremier Luigi Di Maio a 'In 1/2 Ora' su Rai Tre spiegando che si scontrano due modelli, "l'austerity" che tagliava sui diritti dei cittadini "e noi che diciamo che riduciamo il debito e il deficit investendo nei diritti dei cittadini".

"Alla lettera in risposta all'Ue ci sta lavorando tutto il governo e in particolare il ministro dell'Economia Giovanni Tria e e il premier Giuseppe Conte", ha detto ancora Di Maio. Alla battuta di Lucia Annunziata se Tria sia ancora il ministro dell'Economia, il leader M5S ha risposto che "Tria non solo è ancora il ministro dell'Economia ma sta portando avanti una manovra molto coraggiosa. Se passa questo modello, un modello diverso che investe sui diritti, cambia tutta l'Europa".

"Mi aspetto un avvio della procedura veloce, che questa settimana la commissione avrà già reagito alla nostra lettera, e mi aspetto sicuramente una reazione in cui si chiede di spiegare bene. Mi auguro che le spiegazioni in un lungo contraddittorio - ci deve essere concesso periodo credibile di contraddittorio - ci possano portare a condividere gli obiettivi".