Italia 5 stelle a Circo Massimo, palco tondo e gigantografie

Da un palchetto delle agorà una portavoce pentastellata incalza gli astanti: "Qui oggi dobbiamo cambiare l'Italia". Forse, terminato il cdm in corso a pochi kilometri di distanza, succederà anche questo ma per ora la quinta edizione di Italia 5 Stelle che torna a Roma dopo 4 anni, è solo una grande festa. Ancora non molto partecipata, ma è sempre così ad Italia 5 Stelle, la piazza si riempie piano pian con il passare delle ore. C'è attesa per l'arrivo dei big del Movimento, attesi per il tardo pomeriggio: prima il presidente della Camera, Roberto Fico, poi il capo politico e vicepremier Luigi Di Maio e buona parte della sua squadra di ministri. Per ora alla festa c'è Davide Casaleggio, l'imprendibile figlio del guru pentastellato, sempre restio a farsi intervistare. I giornalisti lo rincorrono per avere un suo parere sul cdm della sperata riappacificazione con la Lega ma lui impassibile non risponde. La giornata a Roma è molto calda, ma con il passare delle ore rinfresca e l'afflusso al Circo Massimo inizia ad aumentare. Per ora l'atmosfera è quella di una grande scampagnata: gente ai tavoli di legno che mangia e beve, ragazzi stesi sui teli a prendere il sole, mentre i volontari in pettorina verde ripuliscono l'area con sacconi di immondizia nera. E nelle agorà i portavoce che raccontano al pubblico i progetti e i provvedimenti promessi già realizzati.

Amici del @Mov5Stelle ci vediamo tra pochissimo al Circo Massimo per #Italia5Stelle pic.twitter.com/eMxjsJunjJ — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 20 ottobre 2018

Un palco rotondo al centro dello spazio che consente alle persone di circondarlo e circolargli liberamente intorno e due grandi schermi sullo sfondo che amplificano l'immagine di quanti vi salgono. È' l'innovazione della nuova edizione di Italia 5 stelle, la festa nazionale del Movimento che riporta la kermesse a Roma, al circo Massimo dove già aveva festeggiato nel 2014. Il nuovo allestimento di Italia 5 stelle è stato ideato per festeggiare con gli iscritti il passaggio al governo del paese. E come il Movimento ci è arrivato.

Quattro grandi padiglioni raccontano la storia del movimento: le origini, le "stelle" nelle istituzioni e le "stelle" al governo, ovvero le tre fasi del Movimento nato alle origini nelle piazze e nei gazebo, entrato poi in parlamento e poi al governo. Ognuno dei padiglioni è indicato con una gigantografia, rispettivamente, di Beppe Grillo al primo V Day per le origini, di Alessandro di Battista per raccontare la fase della battaglia all'opposizione nella scorsa legislatura e di una piazza gremita da cui si innalzano lettere giganti che formano la scritta "governo 5 stelle" per la fase attuale.

In questi spazi viene raccontata la storia del Movimento. Un padiglione con la gigantografia di Gianroberto Casaleggio serve invece come luogo di incontro per raccontare il progetto del Movimento in prospettiva: si chiama "Il futuro, Rousseau 2050". Lì si raccontano i progressi e i piani per la realizzazione della democrazia diretta. Oltre i padiglioni ci sono poi le agorà il cui accesso è garantito anche alle persone con disabilità. Sono tre aree in cui cittadini e rappresentanti nelle istituzioni discutono di programmi attuati e da realizzare. Tutti i parlamentari portano una maglietta gialla che li rende riconoscibili al pubblico, essendo per lo più " portavoce" al primo mandato e quindi ancora poco conosciuti. Tutto intorno i servizi , con i gazebo che vendono gadget, i punti di distribuzione di acqua pubblica, ristoranti, bar.