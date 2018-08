Caporalato: Di Maio, concorso straordinario per aumentare ispettori. Martina, sosterremo iniziativa senza se e senza ma

"Le leggi ci sono gia' ma lo Stato ancora non e' attrezzato per controllare. Il mio obiettivo è fare un concorso straordinario per gli ispettori del lavoro perchè servono piu' ispettori. In alcune zone come Gioia Tauro o nel foggiano il caporalato va estirpato azienda per azienda.

Si possono o fare altre leggi per fare un altro comunicato stampa o far applicare le leggi che gia' esistono". Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, intervenendo a Radio24 sull'incidente di ieri nel foggiano.

Martina, sosterremo aumento ispettori lavoro - "Negli ultimi tre anni abbiamo fatto passi importanti: la legge di contrasto al caporalato ha permesso un aumento di controlli molto significativo. Ma non basta. Bisogna aumentare queste attività preventive se il governo è in grado di proporre una azione che aumenti subito le forze in campo degli ispettori del lavoro noi la sosterremo senza se e senza ma". Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina a Foggia.