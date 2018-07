Rai: Ok cda a maggioranza a Foa presidente ma Fi voterà no in Vigilanza

Il cda della Rai ha nominato a maggioranza - a quanto si apprende - Marcello Foa presidente della tv pubblica. A quanto si apprende, in cda Rita Borioni (Pd) avrebbe votato contro la nomina di Foa alla presidenza, mentre Riccardo Laganà, consigliere eletto dai dipendenti della tv pubblica, si sarebbe astenuto.

Ma Forza Italia fa sapere che voterà contro Marcello Foa domani in commissione di Vigilanza. Questa - a quanto si apprende in ambienti di Fi vicini a Silvio Berlusconi- è l'indicazione che sarà data agli esponenti azzurri in commissione. Se Foa sarà bocciato, Forza Italia si attende un altro nome dal ministro del Tesoro Tria auspicando però un metodo più adeguato: che sarebbe quello del confronto prima di fare delle scelte che coinvolgono tutte le forze politiche e non solo una parte.

"Chi troppo vuole, nulla stringe. Conto che domani la Vigilanza impartisca una bella lezione a Di Maio e a Salvini. Foa non può essere il presidente di garanzia che la legge impone per la Rai. Il prossimo candidato sia scelto sulla base di una professionalità indiscussa, e non perchè amico di un leader". Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.

Il consiglio di amministrazione della Rai, nella riunione di oggi a Viale Mazzini - a quanto si apprende - ha nominato Fabrizio Salini amministratore delegato.