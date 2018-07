Conte in Usa, Italia protagonista in dialogo Washington-Ue

Il governo gialloverde è consapevole di avere alla Casa Bianca un valido alleato. Inoltre, Giuseppe Conte sa di poter svolgere al meglio il ruolo di interlocutore privilegiato nei rapporti altalenanti tra l'America di Donald Trump e l'Unione europea, rilanciando l'Italia come protagonista essenziale per rafforzare il dialogo e la cooperazione tra gli Usa e Bruxelles. Alla vigilia della sua prima visita ufficiale nella capitale americana, il presidente del Consiglio studia a fondo i tanti dossier dell' agenda comune transoceanica, dal dibattito sul futuro della Nato alla collaborazione nelle missioni di pace, dalla partita sui dazi commerciali a quella delicatissima della realizzazione della Tap, il gasdotto che in Italia qualcuno vorrebbe far diventare una sorta di merce di scambio politica per bloccare definitivamente i lavori dell'alta velocità ferroviaria Torino-Lione.

Conte ha espresso così il suo ottimismo in vista dell'incontro allo studio Ovale del 30 luglio. "Credo che Trump voglia aiutare l'Italia. E nel mio prossimo viaggio a Washington cercheremo insieme di capire come. Il rapporto è buono, e il fatto che io esprima una maggioranza M5S-Lega accentua le potenziali affinità". Arriva nella capitale americana pochi giorni dopo la visita del Presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker.

L'intesa sul commercio raggiunta tra i due, secondo Palazzo Chigi, è soddisfacente. Ora si tratta di concretizzarla.