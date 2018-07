Dl dignità in discussione in commissione. Confindustria all'attacco

Prosegue l'esame in commissione del dl dignità che dovrebbe arrivare in tempi sprinti in Aula. E Confindustria torna all'attacco. "Senza alcuna polemica, devo dire che il decreto dignità è antitetico al contratto di programma, che verte su due elementi, reddito di cittadinanza e flat tax. Invece si aumenta il costo dei contratti a tempo determinato e il costo dei licenziamenti", ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia alla masterclass tenuta al Giffoni film festival. "Sarebbe bello capire - ha aggiunto - anche dagli esponenti della Lega cosa ne pensano in merito alla Flat tax, perché i cittadini la somma algebrica delle tasse la sanno fare".

"Confidiamo che questo non sia, ma questa è la nostra chiave di lettura del provvedimento e la facciamo con la nostra onestà intellettuale e la lealtà che ci lega al governo del Paese, ma anche nella nostra autonomia" ha spiegato Boccia, nella breve intervista con Paolo Liguori che ha aperto la masterclass. Come Confindustria "noi vorremmo contribuire con le nostre spiegazioni economiche a raggiungere gli obiettivi politici del governo del Paese. Quindi abbiamo segnalato alcuni miglioramenti all'interno del decreto dignità che eviterebbero di creare ansia nel mondo delle imprese e aiuterebbero a raggiungere proprio quei fini che il governo si pone, con il decreto, in merito ai contratti a termine e alla delocalizzazione" ha ricordato. Su quelle osservazioni "si è aperto un dibattito, un confronto serrato e il dibattito è l'anima della democrazia. Spero che nessuno si offenda, bisogna abituarsi alle critiche in questo Paese e confidiamo che il governo possa migliorare quel decreto. Detto questo, è evidente che non è con un decreto dignità che si fa un salto di qualità nell'economia del Paese. E' una parentesi, un provvedimento: noi abbiamo valutato quello e non il governo. Da qui ad arrivare a settembre con il decreto di bilancio e il nodo risorse - ha concluso Boccia- è un'altra partita".

Il Pd intanto avrebbe confermato la proposta di cancellare gli aumenti degli indennizzi in caso di licenziamento illegittimo previsti dal decreto, oggetto di polemiche in questi giorni anche all'interno del Pd. La proposta, a firma Lepri e Serra chiede di "sopprimere" l'intero articolo 3 del decreto. "Il Pd - puntualizza però la capogruppo in commissione Debora Serracchiani - non ha segnalato l'emendamento" al decreto dignità "sugli indennizzi così come indicato dalla segreteria. Si tratta di un richiamo tecnico perché altri partiti ne hanno segnalato di uguali ma non è tra quelli che il Pd intende discutere". Così la capogruppo Dem in commissione Debora Serracchiani Lavoro spiega la presenza dell'emendamento nel fascicolo dei segnalati al vaglio Delle commissioni. "Noi vogliamo che si percepisca di più" aumentando le indennità di conciliazione.