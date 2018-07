Nuovo scontro Saviano-Salvini. Vice premier: 'Querelo'

Nuovo botta e risposta tra Roberto Saviano e Matteo Salvini. "Il Ministro della Mala Vita - scrive Saviano su Facebook - dice che i 67 migranti a bordo della Diciotti non sbarcheranno a Trapani se non avrà garanzie che verranno arrestati. Salvini anche oggi fa un'invasione di campo per avere visibilità; questa volta a essere totalmente bypassata è la magistratura. Salvini, preso da delirio di onnipotenza e credendo di disporre personalmente di tutti i poteri dello Stato, dice che 'il governo agisce con una sola voce e una sola testa', la sua".

"Allora mi domando: ma il ministro Bonafede, ministro della Giustizia, quindi colui il quale dovrebbe far rientrare Salvini nei ranghi, non ha nulla da dire? Ha capito Bonafede cosa sta accadendo? Se non l'ha capito, qualcuno può essere così gentile da spiegarglielo?", attacca Saviano pubblicando una foto che raffigura il Guardasigilli mentre dorme. Parole, quelle di Saviano, alle quali replica sempre su facebook Salvini. "Da Saviano altri insulti, in arrivo altra querela", attacca il vice premier.