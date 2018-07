Il 2017 è l'anno della consacrazione della 'tv liquida' - La relazione annuale dell'AgCom - LA DIRETTA

Il 2017 è stato "l'anno della definitiva consacrazione della 'televisione liquida', con una stima di circa 3 milioni di cittadini che guardano abitualmente la tv in streaming e in numero 3/4 volte superiore che scaricano abitualmente contenuti televisivi sui propri device". E' la fotografia scattata dal presidente Agcom Angelo Marcello Cardani nella Relazione al Parlamento. "La tv tradizionale - precisa - manifesta comunque importanti segni di tenuta" sia in termini di risorse sia di ascolti, con 25 mln di contatti medi nel prime time.

Continua inarrestabile la crisi dell'editoria: nel 2017 "il valore economico del settore dell'editoria quotidiana e periodica registra una ulteriore flessione: 3,6 miliardi di ricavi complessivi, ossia il -5,2%. Il settore nell'ultimo decennio ha perso all'incirca metà del suo peso economico". E' l'allarme del presidente Agcom, convinto che il problema investa "governo e Parlamento" e richieda "una riflessione di ampio respiro".