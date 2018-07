Compravendita senatori: Pg, prescrizione per Berlusconi

Il Pg della Cassazione Luigi Orsi ha chiesto di confermare la prescrizione del processo per la compravendita di senatori nell'ambito del quale Silvio Berlusconi era stato condannato a tre anni per corruzione, reato prescritto in appello il 20 aprile 2017. Il Pg ha chiesto di riqualificare il reato in corruzione impropria, sempre con l'esito della prescrizione. La difesa chiede invece l'assoluzione. Il verdetto è atteso in serata. I fatti si riferiscono ai 3 milioni dati all'ex senatore Idv De Gregorio.