Maturità: oggi la terza prova, il quizzone

Si chiude un'epoca per gli studenti delle superiori: oggi 25 giugno - mercoledì nelle scuole sede di seggio, in caso di ballottaggi - per l'ultimo anno si svolge la terza prova, il cosiddetto 'quizzone'. Si chiude l'epoca degli esami di maturità "vecchia maniera", introdotti dalla riforma Berlinguer alla fine degli anni '90: dall'anno prossimo si cambia e - se non ci saranno sorprese dell'ultimo minuto - la terza prova sparirà. L'esame 2019, quindi, sarà composto da tre prove in tutto: due scritti, più l'orale. Intanto lunedì (o mercoledì in caso di sede di seggio) i ragazzi affronteranno il famigerato quizzone formato da temibili quesiti, anche se - secondo un'indagine di Skuola.net - in tanti hanno ricevuto un "aiutino" dai commissari per prepararsi all'appuntamento.



Anche quest'anno, dunque, gli studenti si preparano a ripetere il 'copione' di sempre. Secondo un sondaggio di Skuola.net su 1500 maturandi, quasi 3 su 5 - in barba al divieto - hanno ricevuto informazioni dai professori su quali saranno le materie oggetto di terza prova. Alcuni di loro hanno addirittura ottenuto una "anteprima" sul contenuto delle domande. Nonostante questo, tanti si stanno ugualmente attrezzando per copiare, anche perché le commissioni sembrano disposte a chiudere un occhio. Solo il 30% degli intervistati, infatti, ha definito i professori particolarmente scrupolosi nei controlli, mentre 1 su 10 sa già che avrà praticamente via libera. Al 60%, invece, basterà fare un po' di attenzione e non dare troppo nell'occhio, perché raccontano che i commissari - pur mantenendo un certo rigore - tendono a distrarsi. Questo, però, non vuol dire che gli studenti prenderanno la terza prova sotto gamba, anzi. In questi giorni tra seconda e terza prova poco riposo per loro: quasi 6 su 10 studieranno per la maggior parte del tempo.



La terza prova ha lo scopo di verificare il grado di conoscenze acquisite dagli studenti nelle varie materie svolte durante l'ultimo anno di superiori. Ha carattere multidisciplinare ed è elaborata dalla commissione d'esame, che sceglie la tipologia di prova e gli argomenti in base allo specifico percorso di studi e secondo le informazioni contenute nel Documento di Classe, compilato dal Consiglio di classe entro il 15 maggio. I professori interni e i commissari esterni decidono quindi quali materie inserire, la modalità di svolgimento e la durata della prova. Il voto massimo è di 15 punti, con la sufficienza fissata a 10.



Il fatto che la terza prova di maturità sia multidisciplinare e nozionistica, ha portato spesso gli studenti a cercare stratagemmi per evitare l'effetto sorpresa (in teoria non dovrebbero conoscere, fino al giorno d'esame, le materie contenute nello scritto) e per cercare di "azzeccare" più risposte possibile. Nel 2017 - secondo le rilevazioni di Skuola.net - la terza prova è stata, dei tre scritti, la più copiata. Circa il 32% degli studenti intervistati (su un campione di 1000 maturandi) dodici mesi fa aveva infatti ammesso "la sbirciatina". In seconda prova il dato si era fermato al 30%, nella prova d'italiano al 22%.