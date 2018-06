"Mai schedare un gruppo geografico, etnico o religioso. Non dimentichiamo mai questo documento. Quella bambina schedata a otto anni oggi è in parlamento anche per ricordarci questo", scrive il giornalista Enrico Mentana su Instagram pubblicando l'immagine di un documento, la denuncia di appartenenza alla razza ebraica, mostrato anche ieri sera in diretta al Tg di La7.