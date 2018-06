Merkel-Conte: non solo migranti, anche tema disoccupazione

La questione migranti costituirà una parte della bilaterale di oggi fra Angela Merkel e Giuseppe Conte a Berlino, ma certamente non l'unico tema. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert, rispondendo a una domanda alla conferenza stampa di governo. La cancelliera è "lieta di incontrare Conte dopo il primo colloquio al G7 in Canada" e con lui affronterà "una serie di temi", fra cui "le questioni economiche dell'eurozona e disoccupazione". Certamente i migranti saranno parte importante del colloquio, ha aggiunto.

Lo stanziamento di fondi europei ad hoc per la lotta alla povertà in Ue. E' questa, a quanto si apprende da fonti del governo, la proposta che il premier Conte porterà a Berlino sul tavolo del vertice con la cancelliera. Le risorse che il governo chiederà, in chiave italiana, contribuirebbero alle coperture per il reddito di cittadinanza.