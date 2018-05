Il professor Giuseppe Conte è arrivato in taxi al Quirinale per incontrare il presidente Sergio Mattarella, che lo ha convocato alle 17.30, in vista di un possibile incarico per formare il nuovo governo.

Il giurista designato da M5S e Lega è sceso dall'auto bianca e da solo si è incamminato all'ingresso, salutando i cronisti e alcuni cittadini che lo hanno applaudito.