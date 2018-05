Curriculum e Stamina, Conte sotto esame

Polemica sulla vicenda del curriculum di Giuseppe Conte, il professore indicato da Lega ed M5s come possibile premier di un governo giallo-verde. Il Nyt citando la portavoce della New York University sottolinea che non risulta che il nome del giurista sia negli archivi dell'università statunitense. Nel curriculum - è la replica M5s - ha scritto di aver 'perfezionato' i suoi studi, e non di aver seguito corsi o master. Altre polemiche sono legate, poi, al fatto che il possibile premier è stato avvocato della famiglia di una bimba simbolo della cura con il metodo Stamina. Come avvocato si era battuto affinché la piccola potesse seguire il protocollo di cura Stamina che prevedeva l'uso di cellule staminali. Il trattamento della bambina aveva subito diverse interruzioni, dopo l'apertura di alcune inchieste della magistratura sulla Stamina Foundation, nonostante i genitori avessero parlato di un sensibile miglioramento delle sue condizioni e si fossero battuti per farle proseguire la cura. Il protocollo era stato contestato anche dal ministero della Salute e dall'Agenzia italiana del farmaco, l'Aifa, e bollato come "dannoso".

IL NYT - Il nome di Giuseppe Conte non risulta negli archivi della New York University: così una portavoce dell'ateneo al New York Times, che pubblica nell'edizione online un articolo sul candidato premier di M5s e Lega. "Una persona con questo nome non risulta in alcuno dei nostri archivi, nè come studente, nè come membro di facoltà", ha detto la portavoce non escludendo che Conte abbia frequentato programmi di uno o due giorni, che non vengono registrati negli archivi. Nel curriculum pubblicato sul sito dell'Associazione dei civilisti italiani, Conte scrive tra l'altro di aver 'perfezionato' i suoi studi frequentando la New York University tra il 2008 e il 2009. Il corrispondente del Nyt da Roma, Jason Horowitz, che firma l'articolo, definisce la scelta del premier "un passo significativo verso la formazione di un governo anti-establishment nella quarta più grande economia dell'Unione europea". Horowitz sottolinea che Conte ha un lungo curriculum, ma "nessuna base politica o esperienza di governo" e quindi la sua "qualifica principale potrebbe essere la sua volontà di eseguire un'agenda di governo concordata dai leader populisti dei partiti". L'agenda - che prevede l'abolizione delle sanzioni contro la Russia, la revisione delle regole di bilancio Ue e una stretta sull'immigrazione - "ha già fatto innervosire i mercati europei ed ha sollevato preoccupazioni secondo cui l'erosione dell'Unione europea potrebbe arrivare dall'interno del suo nucleo europeo occidentale", ricorda l'autore. E la "nomina di Conte non ha esattamente alleviato questi timori".

LA REPLICA M5S - "Nel suo curriculum Giuseppe Conte ha scritto con chiarezza che alla New York University ha perfezionato e aggiornato i suoi studi. Non ha mai citato corsi o master frequentati presso quella Università. Quindi la stampa internazionale e quella italiana si stanno scatenando su presunti titoli che Conte non ha mai vantato! Conte, come ogni studioso, ha soggiornato all'estero per studiare, arricchire le sue conoscenze, perfezionare il suo inglese giuridico. Per un professore del suo livello sarebbe stato strano il contrario. Lo ha fatto e lo ha giustamente scritto nel curriculum, ma paradossalmente questo ora non va bene e diventa addirittura una colpa. E' l'ennesima conferma che hanno davvero tanta paura di questo governo del cambiamento". Lo comunica in una nota l'Ufficio Comunicazione del MoVimento 5 Stelle.

Ieri M5s e Lega hanno indicato come premier 'politico' al capo dello Stato il nome di Giuseppe Conte (CHI E'). Dubbi sul curriculum del professore sono stati posti dal Nyt che ha citato un portavoce della New York University che ha detto che il suo nome non risulterebbe nei suoi archivi. Intanto si va verso un braccio di ferro sul nome di Paolo Savona che, secondo le indiscrezioni, sarebbe il nome d'intesa tra M5s e Lega per quanto riguarda la casella dell'Economia.

Mercati per il momento meno nervosi rispetto alla giornata di ieri. Intanto da più parti in Europa arriva l'avvertimento a rispettare i vincoli di bilancio. "Proseguono le invasioni di campo. Dopo francesi e tedeschi, oggi è il turno del ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn: "Spero che Mattarella non permetta al nuovo governo italiano di distruggere tutto il lavoro fatto negli ultimi anni in Europa". Confermo: all'estero stiano sereni, agli italiani ci pensiamo noi", ha scritto Matteo Salvini su Facebook.