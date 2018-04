Pd, renziani: 'Serve il congresso, pronti a chiederlo subito'

Convocare il congresso del Pd in autunno o al più tardi a febbraio del 2019. E' la linea su cui si attestano i renziani - confermano diverse fonti - in vista dell'assemblea del 21 aprile. Se si convocherà il congresso resterà in carica, da statuto, il presidente Matteo Orfini.

L'alternativa sarebbe - spiegano - scegliere un segretario che si impegni a indire le primarie prima delle europee. La discussione tra i Dem è ancora aperta ma i dirigenti renziani si dicono pronti a chiedere il congresso come "unica soluzione".