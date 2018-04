M5S: vertice Grillo-Casaleggio-Di Maio a Ivrea

Vertice tra Beppe Grillo, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio oggi a Ivrea. Grillo, di ritorno da Zurigo dove ieri era impegnato nel suo show, sta per arrivare nella città piemontese dove si trova ancora Casaleggio, all'indomani dell'evento Sum#02. Anche Di Maio è in arrivo ad Ivrea, dopo una mattinata passata ad Aosta per sostenere la lista del M5S alle Regionali valdostane. I tre non si vedevano dai giorni immediatamente successivi alle elezioni politiche.

Il pranzo è stato organizzato nella casa del cofondatore del M5S Gianroberto Casaleggio. All'incontro, secondo quanto si apprende, starebbero partecipando alcuni esponenti vicini ai vertici del Movimento.

Grillo è stato accolto dagli applausi dei partecipanti al pranzo, una grigliata nel giardino della villa del guru del M5S. Grillo, dopo aver visto che lo attendevano i cronisti, ha fatto un paio di giri in macchina per entrare nella casa indisturbato.