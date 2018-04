Tensione Pd in vista assemblea. Guerini, diamoci tutti una calmata

Tensione nel Pd dopo l'apertura del Movimento cinque stelle al dialogo con la Lega o i Dem ma soprattutto in vista dell'assemblea del 21 aprile. Richiama all'ordine il coordinatore della segretaria Lorenzo Guerini. "Io - sottolinea interpellato al telefono - consiglierei a tutti, a partire da me stesso, di darci una calmata. Siamo dentro una complicata fase d'avvio di legislatura in cui emerge con chiarezza l'arrogante debolezza dei presunti vincitori. Nello stesso tempo abbiamo davanti a noi, come Pd, scelte importanti che affronteremo in assemblea. Discutere se arrivare in assemblea con la decisione di indire il congresso o con l'elezione di un nuovo segretario non è una forzatura, ma rispetto dello statuto".

"Chiedo di fermare discussioni e polemiche sbagliate e di rimanere concentrati sul nostro lavoro", è l'appello anche di Maurizio Martina. "Continuo a pensare - evidenzia - che al Pd non servano conte interne e penso che l'Assemblea debba essere il momento della consapevolezza e del rilancio". Lo afferma il reggente del Pd Maurizio Martina. "Chiedo unità e offro collegialità, perché abbiamo bisogno di questo e non di dividerci. Penso che lealtà e autonomia siano impegni essenziali per chi deve guidare una comunità. Il tema non è un reggente o un candidato, ma il futuro del nostro progetto. Quindi prima di tutto le idee".