Governo: Martina, Pd minoranza,ascolteremo indicazioni Colle

Il Pd ascolterà "da minoranza" le indicazioni del Colle. Ribadisce la line ail segretario reggente del Pd Maurizio Martina che ha a Radio Capital. "Al presidente della Repubblica - ha sottolineato - diremo quel che abbiamo detto quando con la direzione, dopo la sconfitta grave, pesante, abbiamo riconosciuto la necessità di lavorare dentro una responsabilità che è quella di minoranza parlamentare. Lavorare per confrontarci con gli altri su grandi temi che noi fanno la differenza per la prospettiva del Paese. Il tema vero è rilanciare il progetto del Pd nell'attività parlamentare e fuori dalle istituzioni, lavorando per la riorganizzazione delle idee e del Pd sui territori".

"Abbiamo un impegno, sancito unitariamente. Naturalmente - aggiunge - ascolteremo Mattarella e capiremo se nelle settimane a venire ci saranno indicazioni. Non siamo insensibili al suo lavoro delicato. Le altre forze politiche ora devono esplicitare la prospettiva che intendono dare al Paese. Non posso ragionare sui se e sui ma. Dico che un partito come il nostro ascolta sempre il presidente della Repubblica, i suoi indirizzi e le sue indicazioni: continueremo a farlo".

Un governo dei Cinque stelle con il Pd? "Vedo difficile un percorso di questo tipo, perché non mi pare affatto che il Movimento abbia oggi quelle intenzioni. E poi conta il merito: ad esempio non ho capito dove vuole portare l'Italia il M5s dentro la partita europea. Ci sono scelte di merito che ci differenziano".

"Non c'è possibilità per il Pd di dialogare con la destra e Salvini, perché ci sono punti sostanziali di merito che fanno la differenza". "Posso fare qualche esempio: la questione dei dazi di queste settimane, che sono sempre stati sostenuti da Salvini, per noi sarebbero una prospettiva devastante. Non possiamo permetterci di fare da stampella a un governo che dà questa prospettiva. A giugno poi nel Consiglio europeo si discuterà la revisione del trattato di Dublino: noi lo vogliamo modificare, la Lega votò contro. Non vedo punti in comune nel confronto sui temi",

Intanto va all'attacco l'ex tesoriere del Ds Ugo Sposetti. "Ad oggi nel Pd siamo fermi; non c'è né strategia né tattica", dice a '6 su Radio 1'. "L'unica cosa che la direzione ha deciso - attacca - è di stare all'opposizione ed è diventato il Vangelo". "In tanti anni di politica - osserva - non avevo mai visto nulla di simile. Il Partito Comunista era democratico, c'era una discussione. Renzi sa ripetere continuamente come un mantra 'stare all'opposizione' ma non è un ragionamento politico. Io farei iniziative politiche perché è un suicidio che il secondo partito politico non abbia rappresentanza adeguata nei ruoli istituzionali. Ho fiducia nella saggezza e nella volontà di dare un governo al Paese da parte di forze sociali, economiche... Nessuno ha parlato di Europa ed è molto grave". Infine, in merito alle polemiche dopo che Sergio Battelli, tesoriere del M5S, ha dichiarato di avere il diploma di terza media, Sposetti ha concluso: "non vedo tutta questa polemica perché i soldi li gestisce la Casaleggio Associati, quindi solidarietà a questo ragazzo".