Senato: al via voto per vice presidenti, niente intesa Pd-M5s

Si è conclusa la votazione unica per eleggere 4 vicepresidenti, 3 Questori e 8 segretari d'Aula a Palazzo Madama. La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha dato il via allo scrutinio delle schede e nel frattempo ha sospeso la seduta.

Per le vice presidenze per il centrodestra i candidati sono Roberto Calderoli e Ignazio La Russa mentre la candidata del Pd è Anna Rossomando. Per quanto riguarda il nome M5s potrebbe essere quello di Paola Taverna.

La chiama unica dei senatori per l'elezione di quattro vicepresidenti, tre questori e otto segretari d'aula. Le operazioni saranno abbastanza lunghe perché ciascun senatore può esprimere due preferenze per i Vice Presidenti, due per i Questori, e quattro per i Segretari d'Aula.

Al momento del voto non sembra essere stato trovato un accordo sui vicepresidenti e sui questori del Senato dopo un colloqui tra il capigruppo di M5s, Danilo Toninelli e quello del Pd Andrea Marcucci. Lo ha riferito lo stesso Marcucci in una brevissima Assemblea del gruppo Dem. Secondo quanto hanno riferito da alcuni partecipanti, i pentastellati avrebbero negato la disponibilità a votare un senatore Pd per assumere il ruolo di questore. Sarebbe la prima volta, ha detto ai suoi senatori Marcucci, che l'opposizione non ha un questore ed anche nella scorsa legislatura il Pd votò sia alla Camera che al Senato il candidato di M5s. Sempre Marcucci avrebbe detto che ci sarebbe maggior apertura da parte del centrodestra. Se si raggiungerà un accordo complessivo il Pd indicherà Anna Rossomando come vicepresidente.

M5S, quanto si apprende, nel consiglio di presidenza di Palazzo Madama voterà solo per i suoi candidati lasciando uno spazio bianco nella casella della vicepresidenza e in quella del questore che prevede per ciascun partito due preferenze. Il Movimento come vicepresidente darà quindi una sola indicazione, quella di Paola Taverna, e lo stesso farà per i membri dell'Ufficio Questori, indicando Laura Bottici. Come segretari d'Aula i senatori M5S scriveranno i nomi di Gianluca Castaldi, Michela Montevecchi, Sergio Puglia e Pino Pisani.