Governo, M5S fa quadrato: "Di Maio premier o nessun esecutivo"

"Il governo non si può fare se non sarà fatto premier Luigi Di Maio. Il voto dei cittadini va rispettato". A dirlo è ai microfoni di "24 Mattino", su Radio24, il deputato M5S Alfonso Bonafede. Il reddito di cittadinanza? "Si farà, senza se e senza ma", sottolinea Bonafede che, sull'ipotesi di un accordo con Silvio Berlusconi per il governo, ribadisce: "Di Maio non farà mai il Nazareno".

E Danilo Toninelli è stato formalmente eletto capogruppo M5s dall'assemblea dei senatori riunita a palazzo Madama. Alla riunione era presente anche Luigi Di Maio che si è tra l'altro complimentato con Toninelli per la gestione, assieme a Giulia Grillo, della partita delle presidenze. Sono stati quindi confermati Vito Crimi come vice capogruppo vicario, Vilma Moronese, Stefano Patuanelli, Gianluca Perilli, Daniele Pesco come vice capigruppo, Gianluca Castaldi, Sergio Puglia, Vincenzo Santangelo come segretari. Tesoriere del gruppo è invece Nunzia Catalfo.