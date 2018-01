Niger: Camera vota il 17/01

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Il voto sulle missioni internazionali, a partire da quella in Niger, si terrà nell'Aula della Camera mercoledì 17 gennaio a partire dalle ore 16. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. L'esame dei provvedimenti inizierà nella mattina dello stesso giorno. La richiesta di procedere con un voto da parte dell'Aula è arrivata da Sinistra Italiana-Mdp (LeU) e dal M5S mentre il Pd ha espresso alcune perplessità sull'opportunità di esaminare i testi in Aula e non direttamente in commissione.