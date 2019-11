Nato: Guerini, è irrealizzabile l'obiettivo del 2% entro il 2024

"L'obiettivo di raggiungere il 2% del pil entro il 2024 non è realisticamente realizzabile. Credo invece sia importante realizzare un piano graduale d'investimenti nel settore della difesa, per l'efficienza del nostro strumento militare". Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, a Berlino, a margine della Berlin Security Conference. C'e un lavoro sull'aumento del contributo dei singoli Paesi, "che sarà anche al centro del summit di Londra del prossimo mese". "L'Italia si muove in questa direzione", ha sottolineato.

"Credo che la riflessione sia utile, perché richiede la capacità di immaginare l'Alleanza e la sua evoluzione in ordine a nuove minacce. Ma ritengo che prescindere dalla Nato sia impossibile", ha osservato rispondendo a una domanda sullo scontro Merkel-Macron sulla Nato e sulla dichiarazione del presidente francese che ha definito la Nato in "stato di morte cerebrale".

"I nostri due pilastri - ha dichiarato - devono essere da un lato l'Ue e dall'altro la Nato, dentro una visione complementare".