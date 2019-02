Gilet gialli: scontri a Parigi, lanciati lacrimogeni

Tensione e scontri a Parigi fra gilet gialli e la Polizia: i disordini si sono verificati nei pressi di Place del Rapublique. Alcuni monopattino elettrici e un cassonetto sono stati dati alle fiamme mentre sono stati lanciati anche lacrimogeni. Nei primi scontri con la Polizia a Place de la Republique, a Parigi, all'arrivo del corteo dei gilet gialli proveniente da Bastille, almeno una persona appare ferita, e viene soccorsa a terra in attesa dell'ambulanza. Il ministero dell'Interno francese ha annunciato che sono 17.400 le persone a prendere parte alle manifestazioni in corso in tutta la Francia. Precedentemente altre fonti avevano indicato la presenza di 13.800 manifestanti a Parigi.

Quattordici persone sono stati interrogate dalla polizia a Valence, prima dell'inizio della manifestazione dei gilet gialli. Lo riporta Franc Info. Di queste "molte" sono state poste in stato di fermo, fa sapere la prefettura che ha anche "effettuato se sequestri d'armi e di oggetti come mazze da baseball, asce, taglierini, maschere a gas"