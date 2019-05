Australia domani al voto

Gli australiani vanno alle urne domani per scegliere fra il governo conservatore della coalizione di liberali e nazionali, in carica da nove anni ma con una successione di tre primi ministri, e l'opposizione laburista, favorita dai sondaggi.

Scott Morrison, a guida del governo solo dallo scorso agosto, è noto, quando era ministro dell'Immigrazione, per la dura politica verso i profughi che ha di fatto fermato il traffico di boat people da porti del sudest asiatico. Poi da ministro del Tesoro ha vantato una buona gestione dell'economia. Il leader laburista Bill Shorten, in parlamento dal 2007 dopo una lunga carriera sindacale e da sette anni a guida dell'opposizione, presenta una squadra di governo alternativa dopo un periodo di instabilità politica con l'avvicendamento di tre primi ministri conservatori. Gli ultimi sondaggi continuano a indicare un vantaggio dei laburisti sui conservatori del 51 contro il 49% dopo la distribuzione delle preferenze.