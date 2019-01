Marcia dell'ultra destra,tensione a Melbourne

Tensioni sulla spiaggia di St Kilda, a Melbourne in Australia, tra attivisti anti-razzismo e rappresentanti dell'estrema destra durante una marcia organizzata da questi ultimi "per discutere del problema della criminalità giovanile e delle gang di africani". "Il nostro paese è sotto attacco, questo non è razzismo, questo è un fatto", hanno urlato da un megafono gli organizzatori della manifestazione Blair Cottrell e Neil Erikson. "La feccia nazista non è benvenuta qui", hanno risposto gli attivisti.

Centinaia di poliziotti in assetto anti-sommossa, a cavallo e a bordo di imbarcazioni, erano stati schierati per contenere eventuali disordini. Gli agenti hanno usato spray urticante e pallottole di gomma per disperdere la folla. Secondo il Guardian almeno sei persone sono state fermate.