Migranti, Trump manda 100 agenti a New York e Chicago per arrestare clandestini

Donald Trump manda squadre di agenti speciali per fronteggiare l'immigrazione clandestina nelle 'citta' santuario' che la proteggono, rifiutandosi di collaborare con le autorita' federali. Lo scrivono i media Usa. Si tratta di unita' tattiche di elite, super addestrate e armate operanti al confine col Messico. I primi 100 uomini sono stati inviati a New York e Chicago e vi resteranno sino a maggio. Altri agenti sono attesi a San Francisco, Los Angeles, Atlanta, Houston, Boston, New Orleans, Detroit e Newwark.