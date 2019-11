Impeachment, convocato capo Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 8 NOV - La Camera del Congresso Usa che indaga per impeachment su Donald Trump ha spiccato un mandato di comparizione per il capo dello staff della Casa Bianca Mick Mulvaney. Quest'ultimo dovrà comparire davanti alla commissione intelligence nelle prossime ore. E' poco probabile che Mulvaney si presenti a Capitol Hill. In un dichiarazione da parte degli inquirenti si sottolinea come il capo dello staff della Casa Bianca nel briefing con la stampa del 17 ottobre scorso confermò, salvo poi smentirla di nuovo, la tesi del 'quid pro quo' secondo cui Trump ritirò gli aiuti militari in Ucraina per fare pressioni si Kiev a cui era stato chiesto di indagare sui Biden e sui democratici. Di fatto l'ammissione di un abuso di potere da parte del presidente.(ANSA).