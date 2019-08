Trump: l'Iran vuole l'accordo sul nucleare

L'Iran vuole fare un nuovo accordo sul nucleare perche' le sanzioni stanno pesando sull'economia del Paese: lo ha detto il presidente americano Donald Trump durante un comizio a Manchester, nel New Hampshire. "L'Iran vuole fare un accordo perche' le sanzioni non gli fanno bene - ha commentato il presidente -. Vedremo come va a finire".

Trump ha inoltre sottolineato che "finche' sarò presidente, l'America non si piegherà mai ad un'altra nazione, come abbiamo fatto per molti anni", affermado che anche la Cina vuole fare un accordo con gli Stati Uniti sul commercio perche' le sanzioni costano al Paese milioni di posti di lavoro. Ma gli Stati Uniti, ha aggiunto, non hanno bisogno di avere fretta.