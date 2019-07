Blackout a New York, in 40mila al buio

(ANSA) - NEW YORK, 14 LUG - Oltre 40 mila persone sono senza luce e corrente elettrica a Manhattan. Anche una parte dei cartelloni e degli schermi luminosi di Times Square e l'altrettanto iconica insegna luminosa del Radio Music Hall sono spenti. Buio improvviso anche nel frequentatissimo mall di Columbus Circle e in molti teatri e cinema, con la gente fatta evacuare dal complesso del Lincoln Center. Caos nella circolazione dovuto anche a gran parte dei semafori spenti.

Alcuni blackout a Manhattan stanno interessando la rete della metropolitana, affollata piu' del solito il sabato sera. La zona piu' colpita dai blackout e' quella di Midtown e dell'Upper Side di Manhattan, compresa la stazione di Columbus Circle, che e' una delle piu' trafficate e frequentate da i turisti.

Il blackout che sta tenendo al buoi gran parte di Manhattan, soprattutto sulla West side, dalle prime informazioni sarebbe stato causato dall'incendio di una centralina elettrica. Lo ha detto il sindaco di New York, Bill de Blasio.