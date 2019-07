Usa, Trump contro i social media mobilita il governo

"Sto ordinando alla mia amministrazione di esplorare ogni soluzione regolatoria e legislativa per proteggere i diritti alla liberta' di espressione di tutti gli americani. Speriamo di vedere piu' trasparenza, piu' responsabilita' e piu' liberta'": lo ha twittato il presidente americano Donald Trump dopo aver accusato in un summit sui social media che quest'ultimi discriminano le voci conservatrici online.

Trump attacca poi Libra, la criprovaluta proposta da Facebook. "Non sono un fan di bitcoin e altre criptovalute, che non sono soldi e il cui valore è altamente volatile e basato sul nulla", twitta il presidente americano. "Similmente Libra, la 'moneta virtuale' di Facebook, avrà poco sostegno ed affidabilità. Se Facebook e altre compagnie vogliono diventare una banca devono ottenere un nuovo documento di autorizzazione bancaria ed essere soggetti a tutte le regole bancarie, come le altre banche, sia nazionali che internazionali", aggiunge.