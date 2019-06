Morto il volto simbolo del dopo 11/9

(ANSA) - NEW YORK, 29 GIU - E' morto Luis Alvarez, uno dei volti simbolo del dopo 11 settembre. L'ex detective di New York è morto in seguito a complicazioni legate al suo tumore al colon. Un cancro che lo avrebbe colpito per aver lavorato nell'area degli attacchi nei tre mesi successi al crollo delle Torre Gemelle.

Alvarez è comparso nelle ultime settimane davanti al Congresso per chiedere l'estensione dei benefici sanitari per gli agenti e i pompieri che hanno risposto agli attacchi.