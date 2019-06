Russiagate, Mueller dovrà testimoniare in Congresso

Robert Mueller, il procuratore speciale che ha indagato sul Russiagate, ha ricevuto dal Congresso americano un mandato di comparizione per testimoniare davanti alle commissioni Giustizia e intelligence della Camera il prossimo 17 luglio. Mueller, nel dichiarare finito il suo incarico, aveva affermato di non avere altro da dire se non quello già emerso dal rapporto conclusivo delle sue indagini. Mueller, secondo quanto riportano i media Usa, si e' detto d'accordo di comparire davanti al Congresso e la testimonianza si concentrera' essenzialmente su di un punto: se il presidente americano Donald Trump ha compiuto il reato o meno di ostruzione della giustizia. Mueller, dichiarando chiuso il suo incarico nel maggio scorso, aveva affermato: "Non siamo riusciti a determinare se Trump abbia commesso reati. E se fossimo stati convinti che il presidente non abbia compiuto reati lo avremmo detto". Trump aveva quindi dichiarato "il caso chiuso": "Sono innocente", aveva detto.

"Presidential harassment!", una persecuzione per il presidente: cosi' Donald Trump reagisce su Twitter alla notizia che Robert Mueller, il procuratore speciale che ha indagato sul Russiagate, e' stato chiamato a testimoniare in Congresso.