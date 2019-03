Russiagate, nessuna collusione fra la campagna di Donald Trump e la Russia

Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, non ha rinvenuto nessuna collusione fra la campagna di Donald Trump e la Russia. Lo riportano i media americani.



"Il procuratore speciale non ha rinvenuto che la campagna di Trump, o qualcuno associato con questa, abbia cospirato o si sia coordinato con il governo russo nei suoi sforzi, nonostante le varie offerte giunte da individui affiliati con la Russia per assistere la campagna di Trump", si legge nella lettera invitata dal ministro della Giustizia, William Barr.



Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, non ha rinvenuto nessuna collusione fra la campagna di Donald Trump e la Russia. Lo riportano i media americani.

Dal rapporto di Robert Mueller emerge la "totale e completa assoluzione" di Donald Trump. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders.

Nuova giornata di golf per Donald Trump. Il presidente americano è al Trump International Golf Club di West Palm Beach, in Florida. Il tycoon nelle ultime ore si è riaffacciato su Twitter dopo più di 24 ore di silenzio, senza comunque parlare del Russiagate.

"Un impeachment di Donald Trump non si puo' escludere, ma e' ancora troppo presto". Lo afferma il presidente della commissione di intelligence della Camera, il democratico Adam Schiff, in un'intervista ad ABC. Schiff osserva come a suo avviso il procuratore speciale Robert Mueller ha commesso l'errore di non interrogare di persona Trump sotto giuramento.