Trump, 'Bush un grande uomo, ci mancherà'

"Questo non è un funerale, questo è un giorno per celebrare un grande uomo che ha avuto una vita lunga e illustre. Ci macherà!": così il presidente americano Donald Trump su Twitter prima di partecipare ai funerali di George H.W. Bush alla National Cathedral di Washington.

Due ali di folla hanno accompagnato il viaggio del feretro di George H.W. Bush verso la National Cathedral, dove sono già assiepate oltre tremila persone che assisteranno ai funerali. La cerimonia viene trasmessa in diretta su tutte le principali tv americane, sui dei media e sui social network. Momento di grande commozione per la famiglia Bush quando il feretro ha lasciato Capitol Hill, con l'ex presidente George W. Bush quasi in lacrime.

Non trattiene la commozione George W. Bush quando, al termine del suo intervento ai funerali del padre, con voce rotta lo ricorda come "il miglior padre possibile". "Nel nostro dolore, sorridiamo sapendo che papa' sta abbracciando Robin e tenendo di nuovo la mano di mamma", ha detto tra le lacrime, riferendosi all'ex first lady Barbara Bush e alla sorella morta da piccolina a causa di una leucemia.

Stretta di mano tra Donald Trump e Barack Obama, gelo con Bill e Hillary Clinton. Ai funerali di George H.W. Bush, il tycoon e il suo predecessore di fatto si incontrano per la prima volta dal giorno del giuramento dell'attuale inquilino della Casa Bianca, nel gennaio del 2017. Entrati nella National Cathedral di Washington dove si svolge la cerimonia, i Trump si sono seduti accanto agli Obama dopo averli salutati. Solo Melania a separare il tycoon da chi lo ha preceduto nello Studio Ovale. Non si sono nemmeno incrociati, invece, gli sguardi del tycoon e di Hillary Clinton, seduta poco distante tra il marito Bill e Jimmy Carter

L'America si ferma per i funerali, chiusa Wall Street - L'America si ferma per i funerali di George H.W. Bush e per un giorno il Paese si unisce attorno alla figura del 41mo presidente degli Stati Uniti. Alla cerimonia, che iniziera' alle 17 italiane alla National Cathedral di Washington, Donald Trump e la first lady Melania saranno in prima fila insieme a tutti gli ex presidenti: Jimmy Carter, Bill Clinton, George W.Bush, Barack Obama. Tutti saranno accompagnati dalle ex first lady. Tra i dignitari stranieri parteciperanno alla funzione la cancelliera tedesca Angela Merkel, il principe Carlo d'Inghilterra, i reali di Giordania, Leck Walesa. In tutto il Paese e' stata proclamata una giornata di lutto nazionale con bandiere a mezz'asta e anche Wall Street restera' chiusa in segno di omaggio all'ex presidente. Al termine della cerimonia la salma di Bush padre sara' nuovamente trasportata a Houston, in Texas, per essere sepolta accanto alle tombe della moglie Barbara e della figlia Robin