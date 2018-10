Usa via da accordo su missili con Russia

Il presidente americano Donald Trump ha confermato la sua intenzione di ritirare gli Stati Uniti dallo storico trattato sui missili nucleari con la Russia che fu firmato nel 1987 da Ronald Reagan e dall'allora leader dell'Urss Michail Gorbaciov.

Il presidente americano ha quindi ribadito le su accuse a Mosca rea di aver violato e di violare l'accordo.

"La Russia ha violato l'accordo - ha detto Trump parlando con i giornalisti a margine di un comizio elettorale in Nevada - e lo sta violando da molti anni. Non so perché il presidente Obama non fece nulla, non negoziò né ne uscì fuori". "Noi - ha proseguito il tycoon - non permetteremo più che violino l'accordo nucleare e che fabbrichino armi mentre a noi non è permesso. Noi il trattato lo abbiamo onorato, ma la Russia sfortunatamente no, così porremo fine all'intesa".

Gli Stati Uniti, ora che usciranno dall'accordo sui missili nucleari siglato con l'Unione Sovietica - ha detto Trump - vogliono nuovo accordo con Russia e Cina. Senza una nuova intesa - ha aggiunto il presidente - gli Usa svilupperanno nuovi armamenti.