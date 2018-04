Cinema: è morto Ronald Lee Ermey, il sergente di Full Metal Jacket

L'attore Ronald Lee Ermey, noto ai più per aver interpretato il brutale sergente maggiore Hartman in Full Metal Jacket, è morto all'età di 74 anni. A dare il triste annuncio è stato via Twitter il suo manager di lunga data, Bill Rogin: "È con enorme dispiacere che mi duole informarvi che R. Lee Ermey ('The Gunny') è morto questa mattina a causa di alcune complicazioni dovute a una polmonite. Mancherà moltissimo a tutti noi".

Oltre che per il suo ruolo più famoso nel capolavoro di Stanley Kubrick del 1987, che gli è valso una nomination al Golden Globe come Miglior attore non protagonista, Ermey era conosciuto per aver vestito i panni anche di altre figure autoritarie. È stato il sindaco Tilman nel film Mississippi Burning - Le Radici dell'Odio del 1988, il capitano di polizia in Seven del 1995, il capo ufficio Frank Martin in Willard il paranoico del 2003, il sadico sceriffo Hoyt nel remake di Non aprite quella porta diretto da Marcus Nispel e ha prestato la sua voce al Sergente, il comandante dei soldatini verdi di plastica nella saga di Toy Story. Lascia la moglie e quattro figli.