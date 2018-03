Sul palco i sopravissuti alla strage di Parkland

"Politici rappresentateci o andate via!". L'appello e' senza mezzi termini e viene dagli studenti sopravvissuti alla strage di San Valentino a Parkland in Florida. Cameron Kesky è uno di loro, e il primo a salire sul palco della marcia di Washington. Parla con alle spalle l'immagine imponente del Campidoglio: "Questo è l'inizio", dice sicuro, parlando alla folla a perdita d'occhio. "Questo è il giorno in cui comincia un nuovo lucente futuro per gli americani. E se credete che questo sia un buon giorno, aspettate di vedere cosa sarà domani!". Cameron ricorda le vittime una per una e per un momento tornano a scendere le lacrime. Le stesse pero' che il fiume di giovani disceso su Washington ha trasformato in urlo di speranza. Tra la folla c'e' anche Rylynn che non ha ancora compiuto 14 anni, viene dalla Virginia, accompagnata da compagni e genitori: "Cambierà. Questa volta siamo noi ragazzi a chiederlo. E cambierà".